Un vechi internat și o fostă sală de sport, transformate în complex medical de referință pentru Moldova

* planurile, pregătite de Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, în parteneriat cu Primăria Iași, sunt ambițioase: proiectul prevede demolarea parțială a vechiului internat și ridicarea unei clădiri noi * la parter vor fi amenajate două cabinete pentru adulți, două pentru copii și două camere de recoltare a probelor * etajul va găzdui un laborator de genetică medicală, cu spații de cercetare și condiții speciale de puritate a aerului * 98% din cheltuielile eligibile ar urma să fie acoperite din fonduri europene

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗