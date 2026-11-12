 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Educație

Un vechi internat și o fostă sală de sport, transformate în complex medical de referință pentru Moldova

c Scris de carmen deaconu
Un vechi internat și o fostă sală de sport, transformate în complex medical de referință pentru Moldova
Aosom
* planurile, pregătite de Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, în parteneriat cu Primăria Iași, sunt ambițioase: proiectul prevede demolarea parțială a vechiului internat și ridicarea unei clădiri noi * la parter vor fi amenajate două cabinete pentru adulți, două pentru copii și două camere de recoltare a probelor * etajul va găzdui un laborator de genetică medicală, cu spații de cercetare și condiții speciale de puritate a aerului * 98% din cheltuielile eligibile ar urma să fie acoperite din fonduri europene

Sursa: Ziarul Evenimentul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →