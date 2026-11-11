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Educație

Universitatea Politehnica din Timișoara împlineşte 106 ani de la înfiinţare. A fost înființată prin decret regal

m Scris de mirea andreea
Universitatea Politehnica din Timișoara împlineşte 106 ani de la înfiinţare. A fost înființată prin decret regal
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Mesajul Universității Politehnica din Timișoara cu prilejul împlinirii a 106 de la înfiinţare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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