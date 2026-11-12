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Educație

Universitățile pot organiza concursuri pentru noi posturi didactice. Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor pentru lectori și șefi de lucrări

r Scris de raluca stepanov
Universitățile pot organiza concursuri pentru noi posturi didactice. Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor pentru lectori și șefi de lucrări
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Universitățile vor putea organiza, în anul universitar 2026-2027, concursuri pentru ocuparea posturilor de lector universitar și șef de lucrări, după ce Guvernul a aprobat joi, 12 noiembrie, o ordonanță de urgență care modifică legislația privind măsurile fiscal-bugetare.

Sursa: Adevarul

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