 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Educație

Urmează ”decisiva” pentru directorii de școli

s Scris de simona kober
Urmează ”decisiva” pentru directorii de școli
Aosom
• cine va convinge comisiile că poate conduce o școală? Răspunsul începe să se contureze la Brăila din 17 noiembrie, când debutează interviurile propriu-zise din concursul directorilor de școli • după evaluarea administrativă a planurilor manageriale, 92 de candidați ajung față în față cu evaluatorii • urmează 45 de minute în care fiecare va trebui să demonstreze că poate trece de la teorie la decizie și de la proiect la managementul real al unei unități de învățământ Articolul Urmează ”decisiva” pentru directorii de școli apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech