• cine va convinge comisiile că poate conduce o școală? Răspunsul începe să se contureze la Brăila din 17 noiembrie, când debutează interviurile propriu-zise din concursul directorilor de școli • după evaluarea administrativă a planurilor manageriale, 92 de candidați ajung față în față cu evaluatorii • urmează 45 de minute în care fiecare va trebui să demonstreze că poate trece de la teorie la decizie și de la proiect la managementul real al unei unități de învățământ Articolul Urmează ”decisiva” pentru directorii de școli apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗