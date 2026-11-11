📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 În 2003, pe 11 noiembrie, Armata Română îl pierdea, căzut la datorie în Afganistan, pe sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogorasi. 11 ani mai târziu, prin Legea nr. 150/2014, 11 noiembrie a devenit oficial […] The post 11 noiembrie, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații | La Sibiu, zeci de participanți la misiuni în Afganistan, Irak, Africa sau Balcani fac parte din Clubul Veteranilor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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