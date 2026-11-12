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Politică

50 de lideri se reunesc la Dublin pentru un summit european major. Războiul din Ucraina și securitatea continentului, în centrul discuțiilor

v Scris de viorica marin
50 de lideri se reunesc la Dublin pentru un summit european major. Războiul din Ucraina și securitatea continentului, în centrul discuțiilor
Aosom
Războiul din Ucraina, securitatea continentului și viitorul relațiilor transatlantice se numără printre principalele teme ale reuniunii Comunității Politice Europene, organizată la Dublin.

Sursa: Adevarul

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