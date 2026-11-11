 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

6 dezinformări promovate de Nicușor Dan în conferința de presă

d Scris de daniel gorgonaru
6 dezinformări promovate de Nicușor Dan în conferința de presă
Aosom
Conferința de presă ținută de Nicușor Dan a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, cum s-a transformat președintele în PSDan.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech