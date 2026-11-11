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Politică

60.000 de lei, amenzi pentru muncă la negru

m Scris de marian gheorghe
60.000 de lei, amenzi pentru muncă la negru
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• au fost aplicate în perioada 3-7 noiembrie, când s-a desfășurat Campania Națională pentru combaterea muncii nedeclarate • au fost luați în vizor angajatorii care desfăşoară activităţi de comerț cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare de uz curent Articolul 60.000 de lei, amenzi pentru muncă la negru apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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