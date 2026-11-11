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Politică

Abuzată ani la rând de propriul tată, o fetiță a fost lăsată fără protecție de mamă: Dosar cutremurător în Arad

l Scris de liana ganea
Abuzată ani la rând de propriul tată, o fetiță a fost lăsată fără protecție de mamă: Dosar cutremurător în Arad
Aosom
Un bărbat de 51 de ani din judeţul Arad a fost trimis în judecată pentru viol şi rele tratamente aplicate minorului, după ce, timp de mai mulţi ani, şi-a agresat sexual fiica

Sursa: Stiri Pe Surse

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