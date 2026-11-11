Abuzuri sexuale pe scară largă în Bundeswehr. Măsurile promise de ministrul Pistorius, într-un moment cheie pentru armata germană

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a promis miercuri noi măsuri pentru combaterea abuzurilor sexuale în cadrul armatei, după ce un raport a evidențiat abateri pe scară largă, într-un moment în care forțele armate încearcă să atragă mai multe tinere în rândurile lor, scrie Reuters. „În prezent, asistăm la o creștere a numărului de cazuri …

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