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Politică

Actele normative adoptate în ședința Guvernului din 12 noiembrie 2026

n Scris de nicoleta nicolau
Actele normative adoptate în ședința Guvernului din 12 noiembrie 2026
Aosom
Guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență și 11 hotărâri. Printre măsuri se numără extinderea perioadei de garantare a salariilor restante

Sursa: Stiri Pe Surse

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