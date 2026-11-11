 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

ActiveWatch: Preşedintele încalcă Constituţia prin interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferinţele de presă

l Scris de loredana codruț
ActiveWatch: Preşedintele încalcă Constituţia prin interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferinţele de presă
Aosom
Zeci de asociații și organizații acuză că Nicușor Dan încalcă legea după ce i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech