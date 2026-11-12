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Politică

Activiştii americani solicită emiterea unor mandate de arestare pe numele Trump şi Rubio

p Scris de petru mazilu
Activiştii americani solicită emiterea unor mandate de arestare pe numele Trump şi Rubio
Aosom
Mai mulți activişti americani solicită Curții Penale Internaționale (CPI) emiterea unor mandate de arestare pe numele Donald Trump şi Marco Rubio. Activiștii susțin că cei doi politicieni pot fi acuzați de „complicitate la genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise de Israel în Gaza”.

Sursa: Mediafax Ro

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