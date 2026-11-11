 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Actorul Mihai Bendeac: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan, îl lăsam pe jurnalist să pună întrebarea, apoi spuneam...”

m Scris de mihai cistelican
Actorul Mihai Bendeac: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan, îl lăsam pe jurnalist să pună întrebarea, apoi spuneam...”
Aosom
Actorul Mihai Bendeac susține că ar fi reacționat altfel dacă era în locul președintelui Nicușor Dan în disputa acestuia cu jurnalistul O. Vanghele.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech