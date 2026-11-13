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Politică

Adelin Ghiarfaș a părăsit Forța Dreptei. „Nu fac parte din niciun partid politic”

f Scris de florin dura
Adelin Ghiarfaș a părăsit Forța Dreptei. „Nu fac parte din niciun partid politic”
Aosom
Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei municipiului Satu Mare, a clarificat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” situația sa politică actuală. Întrebat despre apartenența la Forța Dreptei și despre o eventuală apropiere de PNL, acesta a precizat că și-a dat demisia din partid și ...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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