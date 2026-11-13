Ieri, am fost la Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, unde am abordat subiectul proiectului minier privind exploatarea zăcământului de magneziu din perimetrul Văii Dobra, comuna Rășinari. Domnul Ministru a ținut să mă asigure că: „Nu se va implica, ministerul nu are atribuții de a interveni în probleme juridice dintre o societate comercială la care […] The post ADVERTORIAL PSD: Proiectul minier din Rășinari dezbătut cu Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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