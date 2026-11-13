 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

ADVERTORIAL PSD: Proiectul minier din Rășinari dezbătut cu Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

d Scris de dedu ioana
ADVERTORIAL PSD: Proiectul minier din Rășinari dezbătut cu Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Aosom
Ieri, am fost la Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, unde am abordat subiectul proiectului minier privind exploatarea zăcământului de magneziu din perimetrul Văii Dobra, comuna Rășinari. Domnul Ministru a ținut să mă asigure că: „Nu se va implica, ministerul nu are atribuții de a interveni în probleme juridice dintre o societate comercială la care […] The post ADVERTORIAL PSD: Proiectul minier din Rășinari dezbătut cu Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →