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Politică

Cine va reprezenta Europa la negocierile cu Rusia și SUA pentru încheierea războiului din Ucraina

s Scris de sebastian pricop
Cine va reprezenta Europa la negocierile cu Rusia și SUA pentru încheierea războiului din Ucraina
Aosom
Liderii europeni reuniți la un summit la Dublin au convenit, vineri, ca Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și reprezentanții instituțiilor UE să îi reprezinte în discuțiile cu Statele Unite, Rusia și Ucraina, au declarat pentru Reuters patru surse. Cea mai recentă rundă de discuții între Ucraina, Rusia și SUA a avut loc săptămâna aceasta …

Sursa: Hotnews

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