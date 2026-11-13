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Cum arată reclamele online în era inteligenței artificiale

c Scris de catalina anghel
Cum arată reclamele online în era inteligenței artificiale
Aosom
Acum câțiva ani, o reclamă online era scrisă de un om, pe cuvinte cheie alese de un om, cu bugetul împărțit manual pe campanii. În 2026, aproape fiecare dintre acești pași poate fi făcut de un algoritm. Platformele de publicitate scriu singure titlurile anunțurilor, generează imagini și texte, iar reclamele au ajuns chiar și în răspunsurile asistenților AI.

Sursa: Realitatea

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