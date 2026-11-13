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Politică

„Împăratul este gol“: Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit, că și-a depășit atribuțiile și că s-a implicat în căderea lui Bolojan

r Scris de redacția jurnalul
„Împăratul este gol“: Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit, că și-a depășit atribuțiile și că s-a implicat în căderea lui Bolojan
Aosom
Liderul AUR, George Simion, a lansat vineri un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. El susține că șeful statului a mințit în repetate rânduri, și-a depășit atribuțiile constituționale și s-a implicat direct în schimbarea premierilor din ultimele luni. Acuzațiile vin cu o zi înaintea manifestației de susținere a lui Călin Georgescu, programată sâmbătă, la București.

Sursa: Jurnalul Ro

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