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Politică

Cum moare un popor fără să fie învins

b Scris de balananda
Cum moare un popor fără să fie învins
Aosom
„O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care-și pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi este un popor condamnat la pieire” (Nicolae Iorga).Pierderea instinctului statalDestinul istoric al

Sursa: Yoga Esoteric

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