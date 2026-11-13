Cum moare un popor fără să fie învins

„O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care-și pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi este un popor condamnat la pieire” (Nicolae Iorga).Pierderea instinctului statalDestinul istoric al

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗