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Politică

Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan

p Scris de paul angelovski
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
Aosom
Președintele Nicușor Dan nu este singura persoană vizată de „injuriile” lui Ovidiu Vanghele, chiar dacă este printre puținii oameni din România care au posibilitatea de a-i impune o interdicție jurnalistului de la Centrul de Investigații Media. Acest lucru s-a și întâmplat marți, 10 noiembrie, la finalul conferinței de presă pe care șeful statului a organizat-o […]

Sursa: Gandul

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