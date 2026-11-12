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Politică

AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD

l Scris de liviu cojan
AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD
Aosom
Autoritatea Electorală Permamentă (AEP) anunţă că valoarea subvenţiilor alocate de la buget partidelor, în luna noiembrie, 2026, ajunge la suma de 17.702.785 lei.

Sursa: Digi24

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