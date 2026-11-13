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Politică

AfD își mărește avansul în Germania: 28% în sondaje, față de 22% pentru partidul cancelarului Friedrich Merz

v Scris de vlad dobrea
AfD își mărește avansul în Germania: 28% în sondaje, față de 22% pentru partidul cancelarului Friedrich Merz
Aosom
Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) îşi menţine avansul considerabil în sondajele de opinie în faţa blocului conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, potrivit unui sondaj publicat vineri, informează dpa.

Sursa: Stirile Pro.tv

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