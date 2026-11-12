 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ai observat oameni care merg cu mâinile la spate? Gestul aparent banal spune multe despre acea persoană

d Scris de daniel mihai dragomir
Ai observat oameni care merg cu mâinile la spate? Gestul aparent banal spune multe despre acea persoană
Aosom
Mersul cu mâinile la spate este asociat cu reflecția și calmul, dar și cu autoritatea. Ce poate sugera postura și de ce contează contextul.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →