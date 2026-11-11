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Politică

Ajutor de la stat pentru angajații companiilor strategice. Salariile restante ar putea fi plătite timp de un an

r Scris de redacția jurnalul
Ajutor de la stat pentru angajații companiilor strategice. Salariile restante ar putea fi plătite timp de un an
Aosom
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) propune extinderea mecanismului prin care statul garantează plata salariilor restante pentru angajații companiilor de interes strategic care traversează perioade dificile din punct de vedere financiar.

Sursa: Jurnalul Ro

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