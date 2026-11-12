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Politică

Alegerile din Franța pot avea efecte asupra României. La Paris se discută retragerea din structurile militare NATO

d Scris de daniel mihai dragomir
Alegerile din Franța pot avea efecte asupra României. La Paris se discută retragerea din structurile militare NATO
Aosom
Două partide franceze propun schimbări față de NATO. Ce ar însemna acestea pentru grupul multinațional condus de Franța la Cincu.

Sursa: Stiri Pe Surse

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