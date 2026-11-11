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Politică

Alertă aeriană la granița României: Au fost ridicate două avioane F-16. Mesaj RO-Alert emis în Tulcea

i Scris de iulia horovei
Alertă aeriană la granița României: Au fost ridicate două avioane F-16. Mesaj RO-Alert emis în Tulcea
Aosom
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, miercuri seară, o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au fost ridicate, în timp ce populația din nordul județului Tulce

Sursa: Dcnews

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