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Politică

Alertă la granița României. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16

a Scris de andrei stan
Alertă la granița României. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16
Aosom
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri seară că sistemul său de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Două aeronave de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, precizează ministerul, într-un mesaj publicat pe …

Sursa: Hotnews

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