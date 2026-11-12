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Politică

Alertă la Moscova! Capitala Rusiei este vizată de un atac aerian ucrainean de mare amploare. Toate aeroporturile au fost închise

d Scris de daniel mihai dragomir
Alertă la Moscova! Capitala Rusiei este vizată de un atac aerian ucrainean de mare amploare. Toate aeroporturile au fost închise
Aosom
Moscova este vizată de un atac cu drone, iar aeroporturile sunt închise. Totul se întâmplă în timp ce emisarii lui Trump discută cu Putin.

Sursa: Stiri Pe Surse

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