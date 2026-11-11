 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea. O dronă s-a apropiat de granița României cu Ucraina

m Scris de maria nițu
Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea. O dronă s-a apropiat de granița României cu Ucraina
Aosom
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert după ce autoritățile au detectat o dronă care se apropia de granița României cu Ucraina.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech