TIMIȘOARA. Nemulțumit că Guvernul nu îi permite să plătească exproprieri pentru un drum deja făcut, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că va trimite o scrisoare de protest Guvernului României și a lansat un atac dur la adresa Executivului condus de Luca Niculescu. Simonis a spus că nu îl interesează culoarea politică a […] Articolul Alfred Simonis, atac la Guvernul Niculescu: E de noaptea minții. Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne. Președintele CJ Timiș, protest la București apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗