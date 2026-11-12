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Politică

Alfred Simonis, atac la Guvernul Niculescu: E de noaptea minții. Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne. Președintele CJ Timiș, protest la București

l Scris de liliana iedu
Alfred Simonis, atac la Guvernul Niculescu: E de noaptea minții. Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne. Președintele CJ Timiș, protest la București
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TIMIȘOARA. Nemulțumit că Guvernul nu îi permite să plătească exproprieri pentru un drum deja făcut, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că va trimite o scrisoare de protest Guvernului României și a lansat un atac dur la adresa Executivului condus de Luca Niculescu. Simonis a spus că nu îl interesează culoarea politică a […] Articolul Alfred Simonis, atac la Guvernul Niculescu: E de noaptea minții. Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne. Președintele CJ Timiș, protest la București apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

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