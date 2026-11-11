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Politică

Alfred Simonis ripostează după valul de critici privind luxul afișat la botezul fiului său: „S-a demonizat, satanizat”. Liderul PSD invocă și „minciunile” despre costurile petrecerii

a Scris de alice draghici
Alfred Simonis ripostează după valul de critici privind luxul afișat la botezul fiului său: „S-a demonizat, satanizat”. Liderul PSD invocă și „minciunile” despre costurile petrecerii
Aosom
Alfred Simonis respinge criticile privind luxul de la botezul fiului său și acuză răspândirea unor informații false despre costurile petrecerii.

Sursa: Stiri Pe Surse

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