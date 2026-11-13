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Politică

Alin Tișe, despre generația care se mută printre stele. Mesaj emoționant în urma pierderii avocatului clujean Marius Harosa: „Viața nu ne-a dat suficient timp”.

o Scris de oleg ghilas(
Alin Tișe, despre generația care se mută printre stele. Mesaj emoționant în urma pierderii avocatului clujean Marius Harosa: „Viața nu ne-a dat suficient timp”.
Aosom
Moartea avocatului și profesorului Marius Harosa a îndurerat comunitatea academică din Cluj și a generat un val de emoție în rândul juriștilor și colegilor din țară. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a transmis un mesaj emoționant în care semnalează dispariția prematură a unei generații de profesioniști.

Sursa: Monitorul Cluj

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