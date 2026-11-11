Alin Tișe este susținut pentru șefia PNL. Primarii din Cluj îi sunt alături: „Ce ar fi astăzi PNL Cluj fără noi?”

Alin Tișe își consolidează susținerea în interiorul PNL, în perspectiva candidaturii la conducerea partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a anunțat că mai mulți primari liberali din județ și-au exprimat public sprijinul pentru el, printre aceștia numărându-se edilii din Turda, Gherla, Dej și Sânmartin. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Tișe le-a mulțumit colegilor săi și a vorbit despre echipa politică pe care au construit-o împreună în ultimii 25 de ani.

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