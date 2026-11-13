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Politică

Alin Tișe, mesaj emoționant după moartea avocatului Harosa: „Generația mea începe, mult prea devreme, să-și găsească locul printre stele”

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe, mesaj emoționant după moartea avocatului Harosa: „Generația mea începe, mult prea devreme, să-și găsească locul printre stele”
Aosom
Președintele Consiliului Județean a transmis un mesaj după dispariția celui care i-a fost coleg de facultate și prieten, mărturisind că pierderea acestuia îl face să reflecteze asupra trecerii timpului și a generației din care face parte.

Sursa: Ziua De Cluj

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