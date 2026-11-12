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Politică

Alin Tișe: ”Primarii au fost ignorați de Bolojan, de aceea se revoltă. Îmi doresc un PNL sănătos care să ajungă până la 40%”

r Scris de realitatea.net
Alin Tișe: ”Primarii au fost ignorați de Bolojan, de aceea se revoltă. Îmi doresc un PNL sănătos care să ajungă până la 40%”
Aosom
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a lansat un val de critici la adresa lui Ilie Bolojan, în direct la Realitatea PLUS. Acesta l-a acuzat pe fostul premier că a luat măsuri fără să se consulte cu primarii și fără să țină cont de situația românilor afectați de deciziile sale. Liberalul a susținut că lipsa dialogului și a empatiei a determinat primarii să nu mai participe la întâlnirile cu Bolojan.

Sursa: Realitatea

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