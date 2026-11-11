 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Alin Tișe, susținut de mai mulți primari PNL din Cluj pentru șefia partidului: „Sunt frații mei de echipă politică”

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe, susținut de mai mulți primari PNL din Cluj pentru șefia partidului: „Sunt frații mei de echipă politică”
Aosom
Liderul forului administrativ județean clujean le-a mulțumit mai multor primari liberali din județ care și-au exprimat susținerea pentru candidatura sa la conducerea PNL, invocând echipa construită în ultimii 25 de ani.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech