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Politică

Alt deces subit la vârful diplomației ruse: A murit ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev

e Scris de e-politic ro
Alt deces subit la vârful diplomației ruse: A murit ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev
Aosom
Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit "brusc" miercuri, la varsta de 66 de ani, a anuntat Ministerul rus de Externe, fara a

Sursa: Ziuanews.ro

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