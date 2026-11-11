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Politică

"Am o singură supărare”. Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: ce întrebare a rămas fără răspuns

n Scris de nicu mitrea
"Am o singură supărare”. Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: ce întrebare a rămas fără răspuns
Aosom
Jurnalistul Ovidiu Vanghele a reacționat după ce președintele Nicușor Dan i-a interzis accesul la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni, pe durata mandatului său.

Sursa: Ziua De Cluj

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