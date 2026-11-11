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Politică

Ambasadorul Rusiei în SUA a murit „subit”, la 66 de ani. Moscova nu spune motivul decesului. Cine era Darchiev și care era rolul său în „Dosarul american”

a Scris de ana dima
Ambasadorul Rusiei în SUA a murit „subit”, la 66 de ani. Moscova nu spune motivul decesului. Cine era Darchiev și care era rolul său în „Dosarul american”
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„Ministerul rus de Externe anunță cu profundă tristețe că Alexander Darchiev, ambasadorul Rusiei în SUA, a decedat subit pe 11 noiembrie, la vârsta de 66 de ani. Amintirea prețioasă a colegului nostru va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, anunță MAE rus. The post Ambasadorul Rusiei în SUA a murit „subit”, la 66 de ani. Moscova nu spune motivul decesului. Cine era Darchiev și care era rolul său în „Dosarul american” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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