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Politică

Ambiția tehnologică a Europei riscă să ducă la o dependență și mai mare de SUA

r Scris de radu jacotă
Ambiția tehnologică a Europei riscă să ducă la o dependență și mai mare de SUA
Aosom
Dependența Europei de modelele americane de inteligență artificială forțează UE să se confrunte cu un compromis incomod: tehnologiile care o pot ajuta să reducă decalajul de productivitate față de SUA îi adâncesc, în același timp, dependența de această țară. Companiile americane domină o mare parte din infrastructura tehnologică ce susține avântul inteligenței artificiale, de la […]

Sursa: National - Ziarul National

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