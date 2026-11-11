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Politică

Amenințare directă din Iran: bazele militare americane din Europa vor fi atacate dacă sunt folosite împotriva Teheranului

m Scris de mădălina cristea
Amenințare directă din Iran: bazele militare americane din Europa vor fi atacate dacă sunt folosite împotriva Teheranului
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Iranul lansează un nou avertisment la adresa Statelor Unite și amenință că va lovi inclusiv baze militare americane aflate în Europa. Mohsen Rezaei, șeful securității iraniene, a declarat că orice bază de pe care decolează avioane americane pentru a bombarda Iranul ar putea deveni o țintă, indiferent de țara în care se află.

Sursa: Realitatea

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