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Politică

Amenzi de 9.180 de euro în doar 13 minute: greșeala banală făcută de 51 de șoferi care au ignorat un mic indicator rutier, pe o autostradă germană

c Scris de cosmin stăniloiu
Amenzi de 9.180 de euro în doar 13 minute: greșeala banală făcută de 51 de șoferi care au ignorat un mic indicator rutier, pe o autostradă germană
Aosom
Un moment de neatenție sau graba la volan s-au transformat într-o lecție costisitoare pentru zeci de conducători auto care tranzitau o autostradă din Germania. În doar 13 minute, polițiștii rutieri au înregistrat nu mai puțin de 51 de contravenții, valoarea cumulată a amenzilor aplicate ridicându-se la 9.180 de euro, informează publicația de specialitate Racing.nl.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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