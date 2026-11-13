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Politică

Analiștii au creat un scenariu ipotetic al unui război între Rusia și NATO după moartea lui Putin

m Scris de marina constantinoiu
Analiștii au creat un scenariu ipotetic al unui război între Rusia și NATO după moartea lui Putin
Aosom
Centrul american de cercetare RAND a prezentat un scenariu ipotetic în care Putin moare în ianuarie 2027, iar un fost general al FSB preia puterea în Rusia.

Sursa: Digi24

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