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Politică

ANCOM: Comisia Europeană ia măsuri pentru reducerea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale

a Scris de andreea năstase
ANCOM: Comisia Europeană ia măsuri pentru reducerea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale
Aosom
ANCOM informează că Comisia Europeană lansează în consultare versiunea revizuită a Orientărilor privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale

Sursa: Stiri Pe Surse

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