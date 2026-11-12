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Politică

Andreea-Cerasela Cimpoca a fost numită secretar de stat la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

r Scris de remus vlad, redactor
Andreea-Cerasela Cimpoca a fost numită secretar de stat la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
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Andreea-Cerasela Cimpoca a fost numită în funcţia de secretar de stat la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Sursa: Stiri Pe Surse

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