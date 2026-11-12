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Politică

Anunțul făcut de țările nordice joi: „Întreaga regiune trebuie să se apere împreună”

g Scris de george sîrbu
Anunțul făcut de țările nordice joi: „Întreaga regiune trebuie să se apere împreună”
Aosom
Ţările nordice şi-au anunţat joi intenţia de a iniţia un proces pentru a-şi aprofunda cooperarea în domeniul apărării şi pentru a semna un acord care să includă măsuri destinate să faciliteze deplasarea echipamentelor şi soldaţilor în regiune, relatează EFE și Agerpres. Obiectivul este de a îmbunătăţi capacitatea defensivă comună şi de a contribui la consolidarea …

Sursa: Hotnews

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