Anunțul lui Zelenski după negocierile de pace de la Abu Dhabi. „Vom face tot ce ne stă în putință”

Kievul speră să obțină rezultate concrete în cadrul negocierilor privind soluționarea conflictului cu Rusia în acest an, a declarat miercuri președintele ucrainean, care a precizat că multe lucruri depind de modul în care Statele Unite abordează Moscova. Zelenski a făcut aceste declarații la Dublin, într-o conferință de presă susținută alături de prim-ministrul irlandez Micheal Martin, …

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