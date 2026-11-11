 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Anunțul lui Zelenski după negocierile de pace de la Abu Dhabi. „Vom face tot ce ne stă în putință”

a Scris de andrei stan
Anunțul lui Zelenski după negocierile de pace de la Abu Dhabi. „Vom face tot ce ne stă în putință”
Aosom
Kievul speră să obțină rezultate concrete în cadrul negocierilor privind soluționarea conflictului cu Rusia în acest an, a declarat miercuri președintele ucrainean, care a precizat că multe lucruri depind de modul în care Statele Unite abordează Moscova. Zelenski a făcut aceste declarații la Dublin, într-o conferință de presă susținută alături de prim-ministrul irlandez Micheal Martin, …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech