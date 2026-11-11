Aproape 5 milioane de români au peste 60 de ani. Avertismentul INS: presiune tot mai mare pe pensii și sănătate

România se confruntă cu o îmbătrânire tot mai accentuată a populației, iar efectele ar putea fi resimțite puternic în economie, în sistemul de pensii și în cel de sănătate. Aproape 5 milioane de persoane au peste 60 de ani, reprezentând mai mult de un sfert din populația țării. Vicepreședintele Institutului Național de Statistică (INS), Silviu Vîrva, avertizează că această schimbare demografică va pune presiune asupra pieței muncii și va crește nevoia de servicii sociale și de îngrijire pentru vârstnici.

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