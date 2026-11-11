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Politică

Aproximativ 100 de poliţişti şi luptători din România şi Republica Moldova, la Cupa "Cristi Jalbă"

n Scris de nicoleta nicolau
Aproximativ 100 de poliţişti şi luptători din România şi Republica Moldova, la Cupa "Cristi Jalbă"
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Aproximativ 100 de reprezentanţi ai structurilor de intervenţie şi ai instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale din România şi Republica Moldova au participat la cea de-a doua ediţie a Cupei "Cristi Jalbă"

Sursa: Stiri Pe Surse

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